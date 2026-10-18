OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Ravage in Utrecht nadat twee auto's op elkaar botsen, slachtoffer bekneld

Ravage in Utrecht nadat twee auto's op elkaar botsen, slachtoffer bekneld

Ongeluk

Vandaag, 13:34

Link gekopieerd

Bij een ernstig ongeval tussen twee personenauto's op de Nijverheidsweg in Utrecht zijn zondagochtend twee mensen gewond geraakt. Eén van hen zat bekneld in het voertuig en moest door de brandweer worden bevrijd. Beide slachtoffers zaten in dezelfde auto en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De bestuurder van het andere betrokken voertuig is ongedeerd gebleven, laat een politiewoordvoerder weten aan Hart van Nederland.

Flinke ravage

De melding van het ongeluk kwam rond 11.00 uur binnen bij de hulpdiensten. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en moest de auto openknippen om de beknelde persoon te bevrijden.

De ravage na de klap was groot. Beide auto’s raakten zwaar beschadigd en zijn vermoedelijk niet meer te herstellen. Door de kracht van de klap werden brokstukken weggeslingerd, waarbij sommige delen zelfs aan de overkant van een nabijgelegen sloot terechtkwamen.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek. De Nijverheidsweg is afgesloten. Het zal nog wel even duren voordat deze weer wordt vrijgegeven, laat een politiewoordvoerder weten.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Automobilist overleden na botsing tegen boom in Doenrade
Ongeluk
Automobilist overleden na botsing tegen boom in Doenrade
Flink ravage nadat auto geparkeerde wagen en supermarkt ramt op Urk
Ongeluk
Flink ravage nadat auto geparkeerde wagen en supermarkt ramt op Urk
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.