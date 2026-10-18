Ravage in Utrecht nadat twee auto's op elkaar botsen, slachtoffer bekneld

Bij een ernstig ongeval tussen twee personenauto's op de Nijverheidsweg in Utrecht zijn zondagochtend twee mensen gewond geraakt. Eén van hen zat bekneld in het voertuig en moest door de brandweer worden bevrijd. Beide slachtoffers zaten in dezelfde auto en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De bestuurder van het andere betrokken voertuig is ongedeerd gebleven, laat een politiewoordvoerder weten aan Hart van Nederland.

Flinke ravage

De melding van het ongeluk kwam rond 11.00 uur binnen bij de hulpdiensten. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en moest de auto openknippen om de beknelde persoon te bevrijden.

De ravage na de klap was groot. Beide auto’s raakten zwaar beschadigd en zijn vermoedelijk niet meer te herstellen. Door de kracht van de klap werden brokstukken weggeslingerd, waarbij sommige delen zelfs aan de overkant van een nabijgelegen sloot terechtkwamen.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek. De Nijverheidsweg is afgesloten. Het zal nog wel even duren voordat deze weer wordt vrijgegeven, laat een politiewoordvoerder weten.