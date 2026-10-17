Flink ravage nadat auto geparkeerde wagen en supermarkt ramt op Urk

Een automobilist heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag op Urk een flinke ravage aangericht. De bestuurder reed met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto voor supermarkt Nettorama, die vervolgens tegen een hek en een pilaar van het pand botste. De supermarkt liep schade op. Het ongeluk is vastgelegd op beveiligingsbeelden die de winkel op sociale media heeft gedeeld.

Op de beelden is te zien hoe een auto vanaf de Raadhuisstraat tegen het eenrichtingsverkeer in komt aanrijden. De bestuurder rijdt in de straat Wijk 2 rechtdoor in een bocht en knalt vol tegen de zijkant van een geparkeerde auto. Door de harde klap wordt die wagen tegen het hek en de pilaar voor de supermarkt geslingerd.

Filiaalmanager Jan Anker laat tegenover De Stentor weten dat er geen gewonden zijn gevallen. De schade is wel aanzienlijk. "Er is inderdaad flinke schade, maar die paal en dat hek zijn onze redding geweest. Anders had hij de pui geramd en was de ravage nog groter geweest", vertelt hij zaterdagochtend.

Bestuurder meldt zich

De bestuurder heeft zich bij de supermarkt gemeld. "Op Urk kent iedereen elkaar, dus je blijft niet lang anoniem. De politie handelt het verder af", aldus Anker.

De supermarkt kon zaterdag wel gewoon weer open. "We moesten wel eerst wat opruimwerkzaamheden doen, want er lag nog flink wat olie op de weg door de crash."