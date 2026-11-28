ProRail heeft uit voorzorg achttien extra roltrappen op vijf stations buiten gebruik gesteld. Dat maakte de spoorbeheerder in de nacht van vrijdag op zaterdag bekend.

Aanleiding is het incident op station Amsterdam Bijlmer ArenA afgelopen zondag, waarbij meerdere mensen gewond raakten, onder wie twee zwaargewond. ProRail onderzoekt dit incident.

In de bovenstaande video vertellen reizigers aan Hart van Nederland wat zij hebben gezien van het incident bij station Amsterdam Bijlmer ArenA.

Roltrappen op vijf stations

ProRail kan naar eigen zeggen niet volledig uitsluiten dat ook andere roltrappen met een vergelijkbaar ontwerp en technische kenmerken dezelfde gebreken vertonen. Het gaat om roltrappen op vijf stations: Utrecht, Zaandam, Amsterdam Amstel, Barendrecht en Hengelo. De roltrappen zijn afgezet en kunnen momenteel niet worden gebruikt.

Begin volgende week wordt het technisch onderzoek naar de roltrappen voortgezet. Op basis van de uitkomsten bepaalt ProRail of aanvullende maatregelen nodig zijn.