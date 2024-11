Poolse man en vrouw opgepakt vanwege dode fietser (60) in Smilde

De politie heeft een Poolse man (33) en vrouw (33) aangehouden in verband met de dood van een 60-jarige fietser in Smilde.

Het slachtoffer werd in de nacht van woensdag op donderdag gevonden aan de Boerenlaan in het Drentse dorp, nadat hij enkele uren vermist was. De politie vermoedt dat het om een aanrijding gaat waarbij de bestuurder is doorgereden. De verdachten zijn opgepakt in Beilen, waar ook het mogelijk betrokken voertuig is aangetroffen.

De fietser werd rond 02.30 uur gevonden. Op de plek van de mogelijke aanrijding lag een autospiegel, meldde een woordvoerder van de politie eerder op de dag.

ANP