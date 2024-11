Lichaam vermiste man (60) gevonden in Drents dorp

Het lichaam van een 60-jarige fietser uit Smilde is in de nacht van woensdag op donderdag gevonden aan de Boerenlaan in het Drentse dorp. De politie zegt rekening te houden met een aanrijding waarbij de andere partij is vertrokken.

De man was uren vermist totdat hij rond 02.30 uur met zijn fiets werd gevonden langs de landweg, meldde de politie donderdagochtend.

Op de plek van de mogelijke aanrijding werd volgens een politiewoordvoerder een autospiegel gevonden. Getuigen wordt gevraagd zich te melden. Ook vraagt de politie om dashcambeelden, beelden van videodeurbellen en bewakingsbeelden uit de omgeving.

ANP