Politie vindt skelet en stapel post in Zuid-Hollandse woning

De politie heeft in een woning een lichaam aangetroffen dat al zó lang lag, dat het volledig tot skelet was vergaan. Waar en wanneer het skelet precies is gevonden, is niet bekendgemaakt. De vondst is gedaan door de politie-eenheid Den Haag.

Een politiemedewerker beschrijft op haar Instagram-account hoe het skelet werd aangetroffen. Achter de voordeur lag een stapel post met data die twee jaar teruggaan. Verder waren er vliegen, muizenkeutels en een oproep voor een coronavaccinatie te zien. Toch worden daar nog geen harde conclusies aan verbonden. "Dat betekent niet direct dat de overledene al die tijd dood was, of dat dit de bewoner was", aldus de politiemedewerker.

De woning valt onder de regio Haaglanden of Hollands Midden, die beide onder de politie-eenheid Den Haag vallen. Er zijn volgens de politie geen sporen van geweld of een worsteling aangetroffen. Naast het skelet van de overledene werd ook het skelet van een muis gevonden. Ook dat geeft volgens de politie een indicatie van hoelang het lichaam er al lag.