Peuter (2) overleden na noodlottig ongeval met bestelbus in Sint-Oedenrode

Het jonge kind dat zaterdag is omgekomen door een aanrijding met een bestelbus in Sint-Oedenrode, was pas 2 jaar oud. Dat meldt de politie, die stelt dat het gaat om een noodlottig ongeval. Er is geen sprake van een strafbaar feit en er is dan ook niemand aangehouden.

Het ongeval gebeurde op de oprit van een woning aan de Vresselseweg in de Brabantse plaats. Iemand wilde daar vertrekken in een bestelbus, maar zag de peuter over het hoofd.

De politie doet geen mededelingen over de bestuurder van de bus. "Wanneer een jong kind overlijdt is dit zeer impactvol voor alle betrokkenen. Mede hierom is er zorgvuldig onderzoek gedaan naar de aanleiding en toedracht van het incident", schrijft de politie. "Uit dat onderzoek blijkt dat er sprake is van een noodlottig ongeval. Het slachtoffer en de bestuurder waren familie van elkaar."

Hart van Nederland/ANP