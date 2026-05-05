Slachtoffer van klap met molenwiek is meisje (2) uit Kinderdijk

Vandaag, 10:44

Het jonge kind dat zaterdagmiddag zwaargewond raakte na een klap van een molenwiek, blijkt een meisje van 2 uit Kinderdijk, dat meldt RTV Rijnmond. Het ongeluk gebeurde in Hei- en Boeicop.

Alblasserdamnieuws.nl meldt dat het kindje mee was met een familielid dat die dag de molen maalde. Tijdens die dag wist de peuter aan de aandacht te ontsnappen en kroop onder een afzetting. Daarna kreeg ze de wiek van de draaiende molen tegen zich aan.

Het kind werd zaterdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten rukten massaal uit. Naast een ambulance kwamen ook de politie en een traumahelikopter ter plaatse om hulp te verlenen.

Afschuwelijk incident

Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden, waar de plaats onder valt, sprak vlak na het incident op X van een afschuwelijk incident. "Hoe een mooie zomerse zaterdag kan veranderen in een drama", schrijft hij op sociale media. "Ik leef mee met de familie en hoop intens dat het goed komt." Hij meldt verder dat de toedracht wordt onderzocht.

