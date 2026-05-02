'Kind gewond na klap van molenwiek in Hei- en Boeicop'

Vandaag, 17:45

In Hei- en Boeicop is zaterdagmiddag een kind zwaargewond geraakt na een klap van een molenwiek. Dat meldt een persfotograaf aan Hart van Nederland. Het ongeluk gebeurde bij de molen aan de Kanaaldijk. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat een persoon gewond is geraakt, maar kan niet zeggen of het om een kind gaat.

Volgens de persfotograaf gaat het om een kind dat samen met andere kinderen in de buurt van de molen speelde. Tijdens het spelen ging het mis toen het kind werd geraakt door een van de wieken.

Traumahelikopter ingezet

Hulpdiensten rukten massaal uit. Naast meerdere ambulances kwamen ook de politie en een traumahelikopter ter plaatse om hulp te verlenen.

Volgens de persfotograaf is het kind uiteindelijk met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Ook dit kan de politie niet bevestigen.

Door Redactie Hart van Nederland

