Sprong voor Liberty Tour gaat mis in Westerbork: parachutist strandt tussen takken

Een parachutedemonstratie in het kader van de Drenthe Liberty Tour kreeg zaterdagochtend een onverwachte wending. Eén van de twaalf parachutisten die moesten landen op het veld bij Westerbork kwam door een stevige windvlaag in de problemen. Peter Cortel, lid van de Commando Paro Stichting, belandde in een boom en moest door de brandweer worden bevrijd.

"Toen ik eenmaal hierboven hing, waaide de wind meer dan ik gedacht had", vertelt Cortel. "Op een gegeven moment moet je een beslissing nemen waar je gaat landen. Ik kon de eerste bomenrij niet halen. Ik dacht: ik ga eroverheen, maar daar stond nog een rijtje bomen. Dus die heb ik meegepakt."

'Landing was superzacht'

Hoewel de sprong eindigde in een boomtop, liep Cortel geen verwondingen op. "Ik moet zeggen: de landing is dan superzacht." De brandweer haalde hem met een hoogwerker naar beneden. Voorbijgangers keken nieuwsgierig toe hoe hij uit zijn benarde positie werd bevrijd.

Alle parachutisten kwamen netjes op het aangewezen veld terecht, behalve Cortel. "Ik moest er als eerste uit. En dan wordt er gekeken hoe ik land, afhankelijk van hoe de anderen kunnen gaan landen. Daar is goed gebruik van gemaakt. Maar goed, ik sta op mijn benen, dus alles is goed afgelopen."

'Ik blijf lekker hangen tot ik geholpen word'

Cortel bleef kalm tijdens zijn tijd in de boom. "112 bellen? Nee, dat doe ik niet. Meestal wordt dat wel gezien. Nee hoor, ik blijf lekker hangen totdat ik geholpen word." Volgens hem hoort dit soort situaties erbij: "Dit kan ook gebeuren."