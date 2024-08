Pannenkoekenboot botst tegen kade in Rotterdam, meerdere gewonden

Door een botsing van een pannenkoekenboot in Rotterdam zijn vrijdag meerdere mensen gewond geraakt. De boot kwam met een vaart van 30 kilometer per uur tegen de kade aan, zo bevestigt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland.

Volgens de politie waren er zo'n honderd mensen aan boord, waarvan er tien zijn nagekeken. Twee mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het gaat om lichte verwondingen.

Alcoholgebruik

Een aantal mensen is tijdelijk opgevangen bij een naastgelegen boot. De politie wil geen uitspraken doen over of er kinderen bij het incident betrokken waren.

Het is nog niet duidelijk hoe het incident heeft kunnen gebeuren. De Zeehavenpolitie doet onderzoek naar de toedracht. De kapitein had ten tijde van de vaart geen alcohol gebruikt.