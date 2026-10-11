OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Paard overleden na val in sloot in Simonshaven

Ongeluk

Vandaag, 17:13

Link gekopieerd

In een sloot langs de Biertsedijk in Simonshaven is zondag een paard overleden nadat het in het water terecht was gekomen. Dat bevestigt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan Hart van Nederland. Hoe het paard in de sloot is beland, is niet bekend. Toen hulpdiensten arriveerden, lag het dier levenloos in het water. De brandweer kwam ter plaatse om te helpen bij het bergen van het paard. Met behulp van een trekker werd het dier uiteindelijk uit de sloot gehaald en naar een nabijgelegen boerderij gebracht.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Oorzaak niet duidelijk

Daar heeft een dierenarts vastgesteld dat het paard was overleden. In hetzelfde weiland lag ook nog een tweede paard. Volgens een correspondent ter plaatse vertoonde dat dier weinig tekenen van leven. Over de toestand van dit paard kon een woordvoerder van de veiligheidsregio geen informatie geven. Wat er precies is gebeurd en hoe het overleden paard in de sloot terechtkwam, is niet duidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Paard overleden bij ongeval met twee voertuigen op A18 bij Didam
Ongeluk
Paard overleden bij ongeval met twee voertuigen op A18 bij Didam
Paard overleden bij botsing met trein, man raakt zwaargewond
112
Paard overleden bij botsing met trein, man raakt zwaargewond
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.