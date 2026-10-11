Paard overleden na val in sloot in Simonshaven

In een sloot langs de Biertsedijk in Simonshaven is zondag een paard overleden nadat het in het water terecht was gekomen. Dat bevestigt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan Hart van Nederland. Hoe het paard in de sloot is beland, is niet bekend. Toen hulpdiensten arriveerden, lag het dier levenloos in het water. De brandweer kwam ter plaatse om te helpen bij het bergen van het paard. Met behulp van een trekker werd het dier uiteindelijk uit de sloot gehaald en naar een nabijgelegen boerderij gebracht.

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Oorzaak niet duidelijk

Daar heeft een dierenarts vastgesteld dat het paard was overleden. In hetzelfde weiland lag ook nog een tweede paard. Volgens een correspondent ter plaatse vertoonde dat dier weinig tekenen van leven. Over de toestand van dit paard kon een woordvoerder van de veiligheidsregio geen informatie geven. Wat er precies is gebeurd en hoe het overleden paard in de sloot terechtkwam, is niet duidelijk.