Paard overleden bij ongeval met twee voertuigen op A18 bij Didam

Bij een ongeval met twee voertuigen op de A18 bij Didam is woensdagmiddag een paard overleden. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Het dier zat in een paardentrailer, die door het ongeluk losraakte van de auto die de trailer trok. Het paard kwam daardoor op de weg terecht.

Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur. Volgens een correspondent ter plaatse botste een bestelbus achterop de paardentrailer. Door de klap raakte de trailer los van de auto en kwam tot stilstand op de oprit van de A18 Didam-Wehl.

Het dier kwam volgens de correspondent onder de trailer terecht. Een vrachtwagenchauffeur schoot te hulp met een heftruck, maar dat mocht niet meer baten. Het dier was al overleden. De bestelbus kwam door de klap verderop in een greppel terecht.

Er zijn verder geen gewonden gevallen bij het ongeval. De A18 ter hoogte van Didam richting Varsseveld is volgens Rijkswaterstaat afgesloten tot ongeveer 18.30 uur.