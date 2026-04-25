Geen treinen door stukgetrokken bovenleiding bij Wierden

Ongeluk

Gisteren, 21:52

Tussen Deventer en Wierden rijden de rest van de zaterdag geen treinen meer. Zaterdagmiddag rond 17.00 uur werd de bovenleiding kapotgetrokken door een hoogwerker op een overweg. Daarbij raakte niemand gewond. Het treinverkeer op dit deel van het spoor kwam stil te liggen. Verderop, op een andere overweg, kwam een goederentrein stil te staan. Die is inmiddels weer vertrokken.

Volgens spoorbeheerder ProRail moet de bovenleiding over een lengte van 100 meter worden hersteld. Naar verwachting kunnen er zondag weer treinen rijden tussen Deventer en Wierden.

In Wierden ging het zaterdagmiddag ook mis op de Nijverdalseweg. Daar vielen vijf gewonden toen een brandweerwagen, op weg naar een melding, in botsing kwam met een taxi.

Door ANP

