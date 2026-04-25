Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vijf gewonden na botsing tussen brandweerauto en taxi op N35 bij Wierden

Gisteren, 20:28

Link gekopieerd

Op de Nijverdalseweg (N35) in Wierden zijn vijf gewonden gevallen bij een botsing tussen een brandweerwagen en een taxi. De brandweerauto was onderweg naar een melding en kwam door het ongeluk op de kop in een weiland terecht. Een traumahelikopter werd ingezet, maar is uiteindelijk niet geland, meldt een woordvoerster van de politie.

Onder de gewonden zijn vier brandweerlieden en een inzittende van de taxi. De woordvoerster kan niets zeggen over de ernst van de verwondingen, al lijkt de toestand van gewonden stabiel te zijn.

"We zijn geschrokken van dit ongeval waarbij vier collega' s en de chauffeur van de personenauto gewond zijn geraakt", schrijft Brandweer Twente. "Het is een opluchting dat de situatie van de betrokkenen stabiel is en wij wensen hen een voorspoedig herstel."

De N35 tussen Nijverdal en Wierden is in beide richtingen afgesloten.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.