Vijf gewonden na botsing tussen brandweerauto en taxi op N35 bij Wierden

Op de Nijverdalseweg (N35) in Wierden zijn vijf gewonden gevallen bij een botsing tussen een brandweerwagen en een taxi. De brandweerauto was onderweg naar een melding en kwam door het ongeluk op de kop in een weiland terecht. Een traumahelikopter werd ingezet, maar is uiteindelijk niet geland, meldt een woordvoerster van de politie.

Onder de gewonden zijn vier brandweerlieden en een inzittende van de taxi. De woordvoerster kan niets zeggen over de ernst van de verwondingen, al lijkt de toestand van gewonden stabiel te zijn.

"We zijn geschrokken van dit ongeval waarbij vier collega' s en de chauffeur van de personenauto gewond zijn geraakt", schrijft Brandweer Twente. "Het is een opluchting dat de situatie van de betrokkenen stabiel is en wij wensen hen een voorspoedig herstel."

De N35 tussen Nijverdal en Wierden is in beide richtingen afgesloten.