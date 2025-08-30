Man (33) overleden bij heftig ongeval met meerdere auto's bij Raalte

Bij de Overijsselse plaats Mariënheem, vlak bij Raalte, is vrijdagavond een 33-jarige man uit Zwolle om het leven gekomen bij een groot verkeersongeval. Het gaat om de bestuurder van een personenauto. Een ander slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie van Overijssel op X.

Het ongeluk gebeurde op de Nijverdalseweg, vlak bij het spoor. Er waren meerdere personenauto's en een vrachtwagen bij betrokken, aldus de politie. Het treinverkeer is uit veiligheid voor de hulpverleners stilgelegd. Op de website van de NS staat dat er tussen Zwolle en Almelo tot ongeveer 01.45 uur geen treinen konden rijden.

Rechercheurs van de Forensische Opsporing Verkeer onderzoeken de toedracht van het ongeluk.

ANP