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Auto en camper botsen op N348 bij Raalte, bestuurder overleden

Auto en camper botsen op N348 bij Raalte, bestuurder overleden

Ongeluk

Vandaag, 19:26

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Bij een ongeluk op de Ommerweg (N348) in het Overijsselse Raalte zijn een personenauto en een camperbusje op elkaar gebotst. "Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar helaas is een van de bestuurders ter plaatse overleden", meldt de politie.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.

Tweede ongeluk

Het is het tweede dodelijke ongeluk op een dag in Raalte. Maandagochtend kwam een 86-jarige fietser uit die plaats om het leven toen hij in botsing kwam met een auto. Hij overleed in het ziekenhuis.

Door ANP

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