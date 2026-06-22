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Fietser (86) overleden bij aanrijding met auto in Raalte

Fietser (86) overleden bij aanrijding met auto in Raalte

Ongeluk

Vandaag, 12:03

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Een 86-jarige man uit Raalte is maandagochtend overleden na een ernstige aanrijding met een personenauto op de kruising van de Enkstraat en de Almelosestraat. De voorruit van de betrokken auto is volledig verbrijzeld en de fiets van de overleden man kwam zwaar beschadigd in de berm terecht.

Hulpdiensten rukten massaal uit na het ongeval. De brandweer plaatste schermen rond het slachtoffer, waarna hulpverleners hem op straat hebben gereanimeerd. Ook werd een traumahelikopter uit Duitsland opgeroepen om ondersteuning te bieden.

Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de man aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie.

Bestuurder auto aangehouden voor verhoor

De kruising blijft voorlopig afgesloten voor sporenonderzoek. Verder is de bestuurder van de auto aangehouden voor verhoor. Volgens de politie is dat een standaardprocedure na ernstige verkeersongevallen.

Door Redactie Hart van Nederland

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