Man (37) uit Losser overleden bij ongeluk op A1 bij Hengelo

Het dodelijke slachtoffer van een verkeersongeluk maandag op de A1 bij Hengelo (Overijssel) is een 37-jarige man uit Losser, meldt de politie. Een bestelwagen en een vrachtwagen botsten op elkaar. De overleden man zat in de bestelwagen.

De weg was vanwege het ongeluk afgesloten, maar is rond 15.00 uur weer vrijgegeven.