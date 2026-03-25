Man (39) uit Almere overleden na ongeval op N377 bij De Lichtmis

Het slachtoffer van het dodelijke ongeval in de buurt van De Lichtmis (Overijssel) is een 39-jarige man uit Almere. Dat heeft de politie een dag na het ongeval bekendgemaakt.

Dinsdag vond een ernstig ongeval plaats tussen een personenauto en een vrachtwagen op de N377, in de buurt van De Lichtmis (Overijssel). Daarbij kwam de bestuurder van de personenauto om het leven. De bestuurder van het andere voertuig bleef ongedeerd. De weg werd in beide richtingen tijdelijk afgesloten, zodat hulpdiensten hun werk konden doen.