Dode bij ernstig ongeval op N377 bij De Lichtmis tussen auto en vrachtwagen

Op de N377 heeft een ernstig ongeval plaatsgevonden tussen een personenauto en een vrachtwagen. De weg is in beide richtingen afgesloten tussen Nieuwleusen en De Lichtmis.

Hulpdiensten, waaronder ambulance, brandweer en politie, zijn massaal ter plaatse. Volgens de politie is de bestuurder van de personenauto bij het ongeval om het leven gekomen.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.