Man (51) en vrouw (47) aangehouden na dodelijk ongeluk Oudewater

De politie heeft zondag twee mensen aangehouden na een dodelijk ongeluk in Oudewater. Het gaat om een 51-jarige man uit Bergambacht en een 47-jarige vrouw uit Schoonhoven. Ze worden verdacht van mogelijke betrokkenheid en het verlaten van de plaats van het ongeval, meldt de politie maandag.

Het voertuig van de verdachten is in beslag genomen. Momenteel loopt het onderzoek naar het dodelijk ongeluk nog, waarbij de politie "alle mogelijke scenario's" bekijkt.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag op de Hoenkoopse Buurtweg in de Utrechtse stad. Toen de politie ter plekke kwam lag de 54-jarige man zwaargewond op de weg, in de buurt van zijn beschadigde fiets. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht maar is daar zondag aan zijn verwondingen overleden.

Ambulance betrokken bij ongeval

De ambulance die op weg was naar het ongeval raakte zelf ook betrokken bij een botsing. Op de N228 in Montfoort botste deze frontaal op een tegemoetkomende personenauto. Twee inzittenden uit Oudewater en Woerden raakten gewond, van wie een ernstig. De ambulancebestuurder bleef ongedeerd. Mogelijk speelde gladheid een rol, zei de politie eerder.