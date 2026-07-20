OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Voetbalclub rouwt om speelsters (17 en 18) na dodelijk ongeluk in Maarssen

Ongeluk

Gisteren, 21:22

Link gekopieerd

De voetbalvereniging OSM '75 uit Maarssenbroek is diep geraakt door het overlijden van twee speelsters van 17 en 18 jaar. De twee jonge vrouwen kwamen zondagavond om het leven toen de auto waarin zij zaten op de Westkanaaldijk in Maarssen tegen een boom botste. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Op de website spreekt de club van "grote verslagenheid". "Het verlies van twee jonge leden uit onze OSM '75-familie is niet in woorden uit te drukken", schrijft het bestuur. De vereniging leeft mee met de ouders, familie, vrienden, teamgenoten en iedereen die de twee jonge vrouwen liefhad. Om leden de gelegenheid te geven elkaar te steunen, stelde de club het clubhuis maandagavond open.

Bloemen

Bij de plek van het ongeluk zijn bloemen neergelegd. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval en roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Twee jonge vrouwen (17 en 18) uit Maarssen overleden na botsing tegen boom
Twee jonge vrouwen (17 en 18) uit Maarssen overleden na botsing tegen boom
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.