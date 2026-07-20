Voetbalclub rouwt om speelsters (17 en 18) na dodelijk ongeluk in Maarssen

De voetbalvereniging OSM '75 uit Maarssenbroek is diep geraakt door het overlijden van twee speelsters van 17 en 18 jaar. De twee jonge vrouwen kwamen zondagavond om het leven toen de auto waarin zij zaten op de Westkanaaldijk in Maarssen tegen een boom botste. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Op de website spreekt de club van "grote verslagenheid". "Het verlies van twee jonge leden uit onze OSM '75-familie is niet in woorden uit te drukken", schrijft het bestuur. De vereniging leeft mee met de ouders, familie, vrienden, teamgenoten en iedereen die de twee jonge vrouwen liefhad. Om leden de gelegenheid te geven elkaar te steunen, stelde de club het clubhuis maandagavond open.

Bloemen

Bij de plek van het ongeluk zijn bloemen neergelegd. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval en roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden.