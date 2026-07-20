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Twee jonge vrouwen (17 en 18) uit Maarssen overleden na botsing tegen boom

Ongeluk

Vandaag, 09:07

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Twee jonge vrouwen uit Maarssen zijn zondagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeval in hun woonplaats. De 17-jarige en 18-jarige vrouwen zaten in een auto die op de Westkanaaldijk tegen een boom botste, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde laat op de avond. Toen de hulpdiensten arriveerden, konden zij niets meer voor de slachtoffers betekenen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden.

Door ANP
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