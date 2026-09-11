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Nederlandse man (44) valt 30 meter naar benden tijdens wandeling in Oostenrijk

Nederlandse man (44) valt 30 meter naar benden tijdens wandeling in Oostenrijk

Ongeluk

Gisteren, 21:57

Een 44-jarige Nederlandse man is tijdens een wandeling in het Oostenrijkse Gries am Brenner dertig meter naar beneden gevallen, meldt de politie in Tirol in een openbare verklaring.

Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag rond 13.00 uur. De man was met twee andere mannen aan het wandelen over de Geistbeckweg. Hij gleed uit op een natte rots en viel vervolgens zo'n 30 meter naar beneden over een steile, rotsachtige helling. Daarbij tuimelde hij meerdere keren en liep hij hoofdletsel op. De andere twee mannen waarschuwden de hulpdiensten.

Gered per helikopter

De Nederlander werd met hulp van de bergreddingsdienst van Gries am Brenner per helikopter gered en vervolgens overgebracht naar een ziekenhuis in Innsbruck. Over de huidige toestand van de man is niets bekendgemaakt. Het gaat vaker mis in Oostenrijk. In augustus raakten twee Nederlanders zwaargewond door een val in de Oostenrijkse Alpen. Bekijk de video hieronder:

Nederlanders gewond door valpartijen in Oostenrijkse Alpen

Door Redactie Hart van Nederland

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