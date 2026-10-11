Politie zoekt bestuurder na flinke ravage door auto in Tilburg

De politie is op zoek naar de bestuurder van een auto die zondagochtend vroeg een flinke ravage aanrichtte op de Bredaseweg in Tilburg. Na de botsing met meerdere geparkeerde voertuigen zouden vermoedelijk drie inzittenden zijn gevlucht. De politie wil weten waarom ze ervandoor gingen en hoe het ongeluk kon gebeuren.

Het ongeluk gebeurde rond 05.30 uur. Een auto met een Duits kenteken botste tegen meerdere geparkeerde voertuigen, die daarbij flink beschadigd raakten.

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Drie inzittenden gevlucht

Volgens de politie zouden na het ongeluk vermoedelijk drie inzittenden de auto hebben verlaten en zijn gevlucht. Waarom ze dat deden, is nog onduidelijk. Op onderstaande video zie je beelden van de vluchtende inzittenden.

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De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk en probeert in contact te komen met de bestuurder. Ook mensen die iets hebben gezien of meer weten over het ongeluk, worden opgeroepen zich te melden.

Wie informatie heeft, kan contact opnemen met de politie via 0900-8844. Anoniem informatie delen kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.