Duitse huurauto richt ravage aan in Tilburg, mannen rennen weg

Een Duitse huurauto heeft zondagochtend vroeg een flinke ravage aangericht in Tilburg. De auto botste tegen twee geparkeerde wagens en een lantaarnpaal. Door de klap kwamen de geparkeerde auto's tegen een woning en een café terecht. Na het ongeval renden meerdere mannen weg.

Het ongeluk gebeurde rond 05.30 uur, bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Op straat liggen brokstukken en glas verspreid.

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Mannen rennen weg en komen terug

Op beelden van een videodeurbel is te zien dat na het ongeval in ieder geval twee mannen wegrennen. Een man roept: "Mijn telefoon, mijn telefoon, mijn telefoon." Een ander reageert: "Pak die."

Vervolgens keren de mannen terug, om even later met zijn drieën opnieuw weg te rennen. Inmiddels zijn ook meerdere mensen komen kijken wat er is gebeurd. Een van de mannen die wegrent, roept nog naar een omstander: "Gast, stil."

Bekijk de beelden in onderstaande video:

0:47 Mannen rennen weg na ongeval in Tilburg

Meerdere voertuigen geraakt

De politie bevestigt dat een Duitse huurauto bij het ongeluk betrokken was en dat meerdere geparkeerde voertuigen beschadigd raakten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Omdat het onderzoek nog loopt, wil de politie niet ingaan op mogelijke verdachten of betrokkenen.