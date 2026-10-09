OM Aruba: omgekomen vrouw zat zelf achter stuur bij ongeluk

De 23-jarige vrouw uit Rotterdam die op 13 september om het leven kwam bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het Openbaar Ministerie (OM) op Aruba uit onderzoek, onder meer van videobeelden. De familie van de vrouw had twijfels geuit over wie het voertuig bestuurde.

De vrouw kwam om het leven bij een eenzijdig ongeluk met een terreinwagen (UTV) op een strand bij San Nicolas. Volgens eerdere berichten zaten ook haar vriend en een Nederlandse militair in het voertuig. Omdat de militair bij het ongeluk betrokken was, doet de Koninklijke Marechaussee onderzoek.

Aanvullend onderzoek

Het onderzoek is nog niet afgerond. Er wordt nog aanvullend technisch onderzoek gedaan. Het OM zegt de bevindingen over de bestuurder nu al bekend te maken vanwege de aanhoudende publieke aandacht voor de zaak. Over de rest van het onderzoek doet het OM voorlopig geen mededelingen.