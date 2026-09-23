Marechaussee onderzoekt fataal ongeluk met Rotterdamse vrouw op Aruba

Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam is om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk op Aruba. Het ongeluk gebeurde op 13 september op een strand bij San Nicolas. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Volgens een woordvoerder van de Marechaussee was een Nederlandse militair betrokken bij het ongeluk, dus doet de dienst onderzoek. Tijdens het ongeluk zou de vrouw in de wagen hebben gezeten met twee mannen, haar vriend en de militair.

Familie heeft twijfels over wie auto bestuurde

Bij het ongeluk was geen ander voertuig betrokken. Volgens lokale media op Aruba zat de vrouw achter het stuur toen het voertuig verongelukte. De familie van de vrouw heeft twijfels over wie de auto bestuurde tijdens het ongeluk, meldt hun advocaat.

De Marechaussee laat weten dat in het onderzoek ook wordt onderzocht wie het voertuig bestuurde.

De familie heeft ook een eigen getuigenoproep gedaan op sociale media en in lokale Arubaanse media.