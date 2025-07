Bestuurder (59) van bestelbus overleden door ongeluk op A27

De bestuurder van het busje dat betrokken was bij het ongeluk op de A27 is overleden. Woensdagochtend gebeurde een ongeluk bij Raamsdonkveer waarbij een vrachtwagen door een vangrail schoot. Het gaat om een 59-jarige man uit Etten-Leur. De A27 is hierdoor in beide richtingen afgesloten.

Rijkswaterstaat verwacht nog tot diep in de avond bezig te zijn met de afhandeling van het ongeluk. Hierdoor is de A27 in beide richtingen dicht tussen knooppunt Hooipolder en Oosterhout. De 51-jarige vrachtwagenchauffeur uit Roemenië die bij het ongeluk betrokken was, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

ANP