Omgekomen fietser in Rotterdam is 27-jarige man, bestuurder auto reed veel te hard

De fietser die zondag even na middernacht is omgekomen door een ongeval op de Warande in de Rotterdamse wijk Kralingen-Crooswijk is een 27-jarige Rotterdammer. Dat heeft de politie zondagmiddag bekendgemaakt.

De fietser werd aangereden door een auto waarvan de bestuurder doorreed na het ongeval. Agenten vonden het voertuig leeg op de Oosterkade in Rotterdam. De inzittenden, een 22-jarige vrouw uit Sittard en een 27-jarige man uit Geleen, gingen er te voet vandoor. Maar ze werden kort daarna aangehouden.

De bestuurder van de wagen, de 27-jarige man, was onder invloed en reed te hard.

