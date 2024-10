NVWA: kinderachtbaan waar 4-jarig jongetje uit viel toch onveilig

De Crazy Clownachtbaan in Alkmaar, waar afgelopen zomer een vierjarig jongetje uit viel, is toch als onveilig beoordeeld. Dat erkent de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tegenover het Noordhollands Dagblad.

Afgelopen zomer viel het vierjarige jongetje uit het karretje en kwam van drie meter hoogte op de grond terecht. De dag erna was de achtbaan weer open en werd deze als 'veilig' beoordeeld door de NVWA.

Het gaat vaker mis met attracties. Zoals in onderstaande video, waar Efteling-bezoekers uit de Python gehaald moesten worden vanwege een stroomstoring:

0:38 ZIEN: Efteling-bezoekers worden uit Python gehaald tijdens stroomstoring

Jongetje was te klein

De NVWA stelt nu dat niet de juiste veiligheidsprocedures zijn nageleefd. Het jongetje had niet in de achtbaan mogen zitten, omdat hij te klein was voor de voorste wagon. "Het slachtoffer was niet lang genoeg om daar te mogen plaatsnemen," aldus de autoriteit, die benadrukt dat de exploitant hierop had moeten letten.

Het probleem ligt bij de voorste karretjes van de achtbaan. Die worden extra hard voortgetrokken, wat leidt tot een gevaarlijke zwiep.

In eerste instantie was de achtbaan goedgekeurd onder de voorwaarde dat de juiste procedure gehanteerd zou zijn. Nu dat niet zo blijkt te zijn, is de achtbaan alsnog bestempeld als onveilig.

Meer controles

Er nog zes andere Crazy Clownachtbanen en andere kinderachtbanen die ook opnieuw moeten worden gecontroleerd. "Wij willen voorkomen dat soortgelijke incidenten zich in de toekomst met deze attractie voordoen," zegt de NVWA.

Het is niet bekend hoe het nu met het jongetje gaat.