Motorrijder (59) overleden door ongeluk op N201 bij Uithoorn

Een 59-jarige motorrijder uit Amsterdam is dinsdagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de N201 bij Uithoorn (Noord-Holland), meldt de politie. De motorrijder kwam op de weg in botsing met een vrachtwagen. De politie kreeg even voor 15.00 uur een melding binnen van de aanrijding. Hulpdiensten gingen nog over tot reanimatie, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Eerder zei de politie dat het slachtoffer 22 jaar oud was, maar dat was een fout.

ANP