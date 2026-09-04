Tweede dode bij bedrijfsongeval in Zwaag

Bij een bedrijfsongeval in Zwaag is uiteindelijk nog een tweede persoon om het leven gekomen. Het gaat om een man uit Zwaag van 40 jaar oud. Bij een bedrijventerrein kwamen minstens twee personen in aanraking met een gevaarlijke stof. Eerder was een andere man al overleden na reanimatie.

De hulpdiensten kregen om 09.45 uur een melding van een ongeval aan De Corantijn in de Noord-Hollandse plaats en zetten meerdere traumahelikopters in. Twee personen werden onwel en de hulpdiensten hebben hen moeten reanimeren. Voor beiden haalde de hulp dus niks uit. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof.

De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeval.