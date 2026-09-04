Dode en zwaargewonde bij bedrijfsongeval in Zwaag

Bij een bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden, meldt de politie. Bij een bedrijventerrein kwamen minstens twee personen in aanraking met een gevaarlijke stof. Iemand anders raakte zwaargewond en wordt behandeld in het ziekenhuis.

De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeval. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat, weet een woordvoerder van de inspectie nog niet.

Twee personen gereanimeerd

De hulpdiensten kregen om 09.45 uur een melding van een ongeval aan De Corantijn in de Noord-Hollandse plaats en zetten meerdere traumahelikopters in. Twee personen werden onwel en de hulpdiensten hebben hen moeten reanimeren. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof.

Volgens het Noordhollands Dagblad vond het ongeluk plaats bij een coatingbedrijf.