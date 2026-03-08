Vrouw (50) overleden en zes gewonden bij ernstig ongeluk Venhuizen

Bij het ernstige ongeluk op de N307 te Venhuizen is een 50-jarige vrouw om het leven gekomen. Daarnaast zijn er nog zes andere gewonden gevallen. Bij het ongeval waren drie auto's betrokken. Dat bevestigt politie eenheid Noord-Holland.

De ravage was groot zaterdag op de N307, nadat drie voertuigen bij het ernstige ongeluk betrokken waren. Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Wel bevestigt de politie inmiddels dat er een 50-jarige vrouw uit de gemeente Enkhuizen is komen te overlijden bij het ongeluk. Zes anderen raakten gewond.

Aanhouding

Daarnaast meldt de politie dat een 20-jarige man uit Zaltbommel is aangehouden op verdenking van artikel 6 van de Wegenverkeerswet. De man wordt momenteel verhoord.