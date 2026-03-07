Volg Hart van Nederland
Dode en meerdere gewonden bij zwaar ongeval in Venhuizen

Ongeluk

Vandaag, 15:12 - Update: 2 uur geleden

Een ernstig ongeval op de Westfrisiaweg bij Venhuizen heeft een persoon het leven gekost. Meerdere andere betrokkenen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voorlopig afgesloten voor hulpverlening en onderzoek.

Hulpdiensten rukten massaal uit na het ongeluk. De Westfrisiaweg is voorlopig dicht voor verkeer. Specialisten van de Forensische Opsporing Verkeer onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren. Dat onderzoek kan enige tijd duren, waardoor de weg nog een tijd afgesloten blijft.

Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt.

Getuigen

De politie roept mensen die het ongeval hebben gezien of informatie hebben op zich te melden. Ook beelden van bijvoorbeeld dashcams kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek.

Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.

Door Redactie Hart van Nederland

