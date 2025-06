Enorme tomatenkas van 9 hectare in Middenmeer stort in, schade loopt in miljoenen

Bij tomatenbedrijf Agro Care in het Noord-Hollandse Middenmeer is vrijdagmiddag een grote kas ingestort. Op beelden van een beveiligingscamera, is te zien hoe de enorme kas van 9 hectare om 16.38 uur van het ene op het andere moment tegen de vlakte gaat. Volgens de onderneming zelf waren er rond dat tijdstip geen mensen meer in de kas aanwezig. De schade lijkt in de miljoenen euro's te lopen.

"Ondanks dat we enorm geschokt zijn door wat er is gebeurd en dit een enorme materiële schade is, zijn we dankbaar dat er op het moment dat het gebeurde geen mensen in de kas aanwezig waren", zegt directeur Roy van Vliet van Agro Care Nederland zaterdag in een persverklaring.

Verbouwingswerkzaamheden

De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De kas was gebouwd in 2015. Volgens het bedrijf was het daarmee een hypermoderne kas. Afgelopen week hebben er wel verbouwingswerkzaamheden plaatsgevonden aan de kas. De onderneming oppert dat dit mogelijk van invloed is geweest.

Agro Care wil nadat alle informatie is verzameld met een plan komen voor het opruimen van het puin en het herbouwen van de kas. "De kas was niet in productie, dus qua oogst heeft dit geen impact op onze afzet op dit moment, echter onze planning wordt compleet anders en dit zullen we dan ook de komende weken grondig bekijken, hoe hiermee om te gaan. Het wordt een hele puzzel", aldus Van Vliet.

ANP