Man (25) overleden na botsing met twee auto's op A5 bij Lijnden

De motorrijder die woensdagochtend om het leven kwam bij een ongeluk op de A5 bij Lijnden, is een 25-jarige man uit Den Haag. Hij kwam in botsing met twee auto's. Hulpdiensten hebben hem nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Aanvankelijk meldde de politie dat de motorrijder in botsing kwam met één auto, maar inmiddels is duidelijk dat het om twee voertuigen ging. Het ongeluk gebeurde rond 07.00 uur. De politie doet nog onderzoek en is op zoek naar getuigen en dashcambeelden van het incident.