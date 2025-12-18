Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Man (25) overleden na botsing met twee auto's op A5 bij Lijnden

Ongeluk

Vandaag, 11:13

Link gekopieerd

De motorrijder die woensdagochtend om het leven kwam bij een ongeluk op de A5 bij Lijnden, is een 25-jarige man uit Den Haag. Hij kwam in botsing met twee auto's. Hulpdiensten hebben hem nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Aanvankelijk meldde de politie dat de motorrijder in botsing kwam met één auto, maar inmiddels is duidelijk dat het om twee voertuigen ging. Het ongeluk gebeurde rond 07.00 uur. De politie doet nog onderzoek en is op zoek naar getuigen en dashcambeelden van het incident.

Door ANP

Lees ook

Motorrijder overleden door aanrijding met auto op A5 bij Lijnden
Motorrijder overleden door aanrijding met auto op A5 bij Lijnden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.