Motorrijder overleden door aanrijding met auto op A5 bij Lijnden

Ongeluk
Vandaag, 08:12
Op de A5 bij Lijnden (Noord-Holland) is woensdagochtend een motorrijder overleden door een aanrijding met een auto, meldt de politie. De weg is in de richting van Hoofddorp dicht voor onderzoek.
De afsluiting duurt naar verwachting tot 12.00 uur. Weggebruikers moeten daarom de rest van de ochtend rekening houden met extra reistijd.
Later meer.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.