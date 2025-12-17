Motorrijder overleden door aanrijding met auto op A5 bij Lijnden

Op de A5 bij Lijnden (Noord-Holland) is woensdagochtend een motorrijder overleden door een aanrijding met een auto, meldt de politie. De weg is in de richting van Hoofddorp dicht voor onderzoek.

De afsluiting duurt naar verwachting tot 12.00 uur. Weggebruikers moeten daarom de rest van de ochtend rekening houden met extra reistijd.

Later meer.