Twee voertuigen te water bij ernstig ongeval in Hoogkarspel

Vandaag, 09:00

In Hoogkarspel heeft zondagavond een ernstig ongeval plaatsgevonden. Twee auto's botsten op elkaar, waarna beide voertuigen in het water belandden.

Het ongeval gebeurde op de Drechterlandseweg in de Noord-Hollandse plaats. Meerdere brandweereenheden en ambulances kwamen ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen.

Bij aankomst van de hulpdiensten werd duidelijk dat twee auto's met elkaar in botsing waren gekomen. Hulpverleners wisten één persoon uit het water te halen. Een andere persoon werd ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.

Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht.

