Man overleden bij eenzijdig ongeval in Wouwse Plantage

Vandaag, 10:56

Bij een ernstig ongeluk op de Plantagebaan in Wouwse Plantage is zaterdagochtend een man overleden. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Het voertuig raakte van de weg en botste daarna tegen een boom.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. Het is niet bekend wat er precies heeft afgespeeld voorafgaand aan het incident.

De politie deelt momenteel geen informatie over de identiteit van het slachtoffer. Een gedeelte van de weg is afgesloten voor onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Motorrijder (53) overlijdt bij botsing met landbouwvoertuig in Ruurlo
Motorrijder (53) overlijdt bij botsing met landbouwvoertuig in Ruurlo
Vrouw (84) overleden na aanrijding met zonnetrein in Vlissingen
Vrouw (84) overleden na aanrijding met zonnetrein in Vlissingen

