Man overleden bij eenzijdig ongeval in Wouwse Plantage

Bij een ernstig ongeluk op de Plantagebaan in Wouwse Plantage is zaterdagochtend een man overleden. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Het voertuig raakte van de weg en botste daarna tegen een boom.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. Het is niet bekend wat er precies heeft afgespeeld voorafgaand aan het incident.

De politie deelt momenteel geen informatie over de identiteit van het slachtoffer. Een gedeelte van de weg is afgesloten voor onderzoek.