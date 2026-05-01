Vrouw (84) overleden na aanrijding met zonnetrein in Vlissingen

Een 84-jarige vrouw is vrijdagochtend in Vlissingen overleden na een aanrijding met een zogenoemde zonnetrein. Ze was op de fiets en kwam onder een van de wagons terecht.

De zonnetrein, die grotendeels op zonne-energie rijdt, vervoert toeristen door de binnenstad van Vlissingen. Het ongeluk vond plaats op de Hellingbaan. Bij de hulpverlening is ook een traumahelikopter ingezet. De vrouw is gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten, zo meldt de politie.

Stop met filmen

De politie riep via X op om te stoppen met het filmen van het incident vanuit een nabijgelegen appartementencomplex. "Stop hiermee en toon respect voor het slachtoffer en de hulpverleners", schrijft de politie. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.