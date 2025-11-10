Terug

Kind zit vast in hoge boom in Den Helder, brandweer schiet te hulp

Ongeluk

Vandaag, 21:28

Buitenspelen gaat niet altijd even goed. Maandag is een kind uit een boom gered door de brandweer in Den Helder. Het meisje was zo hoog geklommen, dat het niet meer lukte om zelfstandig naar beneden te komen.

Aan het einde van de middag zat het kind vast in een boom, dicht bij de Koningin Julianaschool aan de Lombokstraat. Waarschijnlijk was het in de hoge boom toch te spannend om weer naar beneden te klimmen. De brandweer werd met spoed opgeroepen om het meisje te bevrijden.

Met een hoogwerker kon de brandweer bij het kind komen. Het meisje werd via het bakje van de hoogwerker weer naar beneden geholpen en stond even later weer veilig met beide benen op de grond.

Door Redactie Hart van Nederland

