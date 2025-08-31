Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Aangereden voetganger zebrapad Beverwijk overleden, politie zoekt getuigen

Ongeluk

Vandaag, 15:40

Link gekopieerd

Een van de twee voetgangers die zaterdag op een zebrapad in Beverwijk werden aangereden, is overleden. Dat maakt de politie bekend op X. Het slachtoffer overleed zondag in het ziekenhuis. De politie zoekt getuigen van het ongeluk.

'We zijn op zoek naar getuigen. Ook vragen wij om camerabeelden van panden of bedrijven in de omgeving of dashcambeelden. Neem contact met ons op via 0900-8844', schrijft de politie.

De fatale aanrijding gebeurde zaterdagmiddag rond 13.30 uur op de Jacob van Deventerstraat in Beverwijk, ter hoogte van een druk kruispunt. Twee mensen die via het zebrapad overstaken werden aangereden door een personenauto en twee voetgangers.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.