Aangereden voetganger zebrapad Beverwijk overleden, politie zoekt getuigen

Een van de twee voetgangers die zaterdag op een zebrapad in Beverwijk werden aangereden, is overleden. Dat maakt de politie bekend op X. Het slachtoffer overleed zondag in het ziekenhuis. De politie zoekt getuigen van het ongeluk.

'We zijn op zoek naar getuigen. Ook vragen wij om camerabeelden van panden of bedrijven in de omgeving of dashcambeelden. Neem contact met ons op via 0900-8844', schrijft de politie.

De fatale aanrijding gebeurde zaterdagmiddag rond 13.30 uur op de Jacob van Deventerstraat in Beverwijk, ter hoogte van een druk kruispunt. Twee mensen die via het zebrapad overstaken werden aangereden door een personenauto en twee voetgangers.