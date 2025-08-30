Terug

Twee voetgangers in Beverwijk op zebrapad aangereden, zwaargewond

Vandaag, 18:00

Bij een ernstig verkeersongeluk op de Jacob van Deventerstraat in Beverwijk zijn zaterdagmiddag twee mensen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 13.30 uur. Twee voetgangers staken via het zebrapad over en werden aangereden door een auto. Eén van de slachtoffers kwam enkele meters verder op de weg terecht, bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Drie ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse om de slachtoffers te helpen. Beide slachtoffers werden gestabiliseerd, een van hen kreeg ter plekke medische zorg van een arts van het traumateam, dat landde tegenover het Rode Kruis Ziekenhuis. Het andere slachtoffer was al met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Onderzoek

De Forensische Opsporing Verkeer doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeluk. Buurtbewoners geven aan dat het op dit kruispunt vaker misgaat.

