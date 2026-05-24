Jongen (13) overleden na aanrijding met motorscooter in Amsterdam

Een 13-jarige jongen uit Amsterdam is zondag overleden nadat hij een dag eerder ernstig gewond raakte bij een aanrijding in Amsterdam Nieuw-West.

Het ongeluk gebeurde zaterdagavond rond 20.00 uur op de Pieter Calandlaan. De jongen werd daar te voet aangereden door een 18-jarige bestuurder van een motorscooter, eveneens afkomstig uit Amsterdam.

Toen agenten aankwamen bij de plek van het ongeval, werd direct reanimatie opgestart. "Andere hulpdiensten nemen hierna de reanimatie over, waarna hij naar het ziekenhuis wordt vervoerd", schreef de politie eerder op Instagram.

Het slachtoffer werd na de aanrijding zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij zondag aan zijn verwondingen.

Bestuurder aangehouden

De bestuurder van de motorscooter raakte zelf ook gewond. Hij kon ter plaatse worden behandeld door hulpverleners en werd daarna aangehouden. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.