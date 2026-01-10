Vrachtwagenchauffeur gewond na botsing op spekglad industrieterrein Amsterdam

Op een bedrijventerrein in Amsterdam-Nieuw-West zijn zaterdagochtend twee vrachtwagens hard op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de kruising van de Slego met de Bornhout. Door een spekgladde weg kon een bestuurder niet op tijd remmen, met flinke schade tot gevolg.

De bestuurder van een kleine vrachtwagen kwam vanaf de Slego het bedrijventerrein Sloterdijk op rijden. Door ijs op het wegdek lukte het hem niet om op tijd te stoppen voor een vrachtwagen die over de Bornhout reed, een voorrangsweg. De vrachtwagen gleed meters door en botste met kracht tegen de andere wagen.

Bestuurder naar ziekenhuis

Bij de klap raakte de cabine van de kleine vrachtwagen zwaar beschadigd. Foto's van de plek laten zien dat de voorkant ver is ingedeukt. De bestuurder kon zelf de ambulance instappen. Hij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn letsel is nog niets bekend.

De bestuurder van de andere vrachtwagen bleef ongedeerd en kwam met de schrik vrij.

Ook op de A67 ging het zaterdagochtend mis, vermoedelijk door gladheid. Bij Lierop, in de richting van Venlo, botsten twee vrachtwagens en een auto op elkaar. Daarbij raakte één persoon gewond. Volgens een correspondent ter plaatse zou een van de voertuigen zijn gaan slippen door het gladde wegdek.