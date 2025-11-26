Volg Hart van Nederland
Vrachtwagenchauffeur (64) overleden na ernstig ongeluk op A10

Ongeluk

Vandaag, 14:35

De vrachtwagenchauffeur die dinsdag gereanimeerd moest worden na een ongeluk op de A10 bij Amsterdam, is overleden. Dat meldt de politie woensdag. De 64-jarige man uit Lunteren raakte dinsdagmiddag van de weg en botste tegen een boom ter hoogte van Schellingwoude.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van afrit Durgerdam. Volgens een woordvoerder van politie Amsterdam zat de man enige tijd bekneld in de cabine. De brandweer heeft hem bevrijd, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Forensische verkeersonderzoekers hebben op de plek van het ongeluk onderzoek gedaan. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. De politie vraagt getuigen en mensen met dashcambeelden zich te melden via 0900-8844.

