Vrouw (29) doodgereden bij oversteken A59 bij Waalwijk

Ongeluk

Vandaag, 09:57

De vrouw die zaterdagavond om het leven kwam toen ze de A59 bij Waalwijk wilde oversteken, was 29 jaar oud. Dat meldt de politie. De vrouw was in Nederland als arbeidsmigrant en verbleef in Waalwijk.

Volgens de politie is onbekend waarom ze de snelweg wilde oversteken. Het ongeval gebeurde even voor 21.00 uur op de snelweg in de richting van Den Bosch. De vrouw overleed ter plekke.

